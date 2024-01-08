من بيتك.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يبحث العديد من المواطنين المصريين عن طريقة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله إجراء الاستعلام.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة 2024 كوثيقة رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، بهدف تمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة كريمة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

إدخال الرقم القومي.

النقر على "استعلام عن طلبات".

ستظهر نتيجة الاستعلام في النافذة التي تظهر لك.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

الدمج في المدارس والجامعات.

الحصول على وظائف حكومية بنسبة 5٪.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على تخفيض على تذاكر وسائل النقل.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن عددا من الفئات المُستحقة، التي يمكن لها استخدام كارت الخدمات المتكاملة، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة أو متلازمة داون أو فقدان البصر الكامل أو طيف التوحد أو الشلل الرباعي

أو فقدان السمع الكامل أو بتر الأطراف المتعدد أو صغر أو تكبير حجم الرأس أو ضمور العضلات.

أن تكون درجة فقد البصر أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

أن تكون درجة فقد السمع 55 أو أكثر.

أن يكون لدى المتقدم شلل أطفال في طرف واحد.

يمكن للمواطنين المصريين الآن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستفادة من عدة خدمات مثل الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والاستعلام عن الأسماء الجديدة وموقف صرف المعاش.

كما يمكن الاستعلام والتسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة للتمتع بالامتيازات التي توفرها الدولة لحامليها.