الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وموعد ظهورها

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

يبحث ذوي الهمم عن  نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لأنه الخطوة الأهم للحصول على الكارت بعد إثبات الإعاقة التي تتطابق مع الشروط التي وضعتها وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة. 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

لـ الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا الضغط على أيقونة "نتيجة الكشف الطبي"، إدخال الرقم القومي الخاص بك، قم بالضغط على أيقونة "بحث"، وستظهر نتيجة الكشف الطبي.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الموبايل بعد تحميل تطبيق خدمات المجالس الطبية من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول، وأدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على أيقونة "دخول"، ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي في صفحة.

وبعد صدور قرار اللجنة الطبية المتخصصة بمنح الشخص بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم إصدار البطاقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

فعال رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

متى تظهر نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة؟

بعد خضوع ذوي الهمم الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ الكشف الطبي تظهر نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام وفق بيان سابق صادر عن وزارة الصحة. 

ويتم ربط نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين مجموعة من الخدمات والامتيازات منها: الحصول على الرعاية الصحية والتأهيل، الحصول على التعليم والتدريب والتوظيف حيث خصص لهم القانون نسبة 5% من الوظائف، الحصول على السكن والنقل والمواصلات بدعم كبير يتناسب مع احتياجاتهم.

txt

بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين 2024

بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين 2024

نتيجة الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة المجالس الطبية المتخصصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي اللجنة الطبية المتخصصة نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

أمم إفريقيا: أول تعليق من فيتوريا بعد فوز المنتخب على تنزانيا وديًا

حكم صيامه.. موعد أول أيام شهر رجب 2024 في مصر "فلكيًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين