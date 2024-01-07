الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وموعد ظهورها

يبحث ذوي الهمم عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لأنه الخطوة الأهم للحصول على الكارت بعد إثبات الإعاقة التي تتطابق مع الشروط التي وضعتها وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

لـ الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا الضغط على أيقونة "نتيجة الكشف الطبي"، إدخال الرقم القومي الخاص بك، قم بالضغط على أيقونة "بحث"، وستظهر نتيجة الكشف الطبي.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الموبايل بعد تحميل تطبيق خدمات المجالس الطبية من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول، وأدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على أيقونة "دخول"، ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي في صفحة.

وبعد صدور قرار اللجنة الطبية المتخصصة بمنح الشخص بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم إصدار البطاقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

متى تظهر نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة؟

بعد خضوع ذوي الهمم الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ الكشف الطبي تظهر نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام وفق بيان سابق صادر عن وزارة الصحة.

ويتم ربط نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين مجموعة من الخدمات والامتيازات منها: الحصول على الرعاية الصحية والتأهيل، الحصول على التعليم والتدريب والتوظيف حيث خصص لهم القانون نسبة 5% من الوظائف، الحصول على السكن والنقل والمواصلات بدعم كبير يتناسب مع احتياجاتهم.