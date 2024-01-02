الثلاثاء 02 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل وخطوات الاستعلام عن المواليد

الاستعلام عن بطاقة
الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

توفر وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل للذين لا يستطيعون الاستعلام عنها من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية، وتحتاج بطاقة التموين إلى تحديث بيانات كل فترة، لذا يهتم المواطنين بالبحث عن رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

يستطيع أصحاب بطاقات التموين الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل من خلال هذه الخطوات، فقم بفتح تطبيق الرسائل على هاتفك، اكتب رسالة جديدة، اكتب الرقم 1 في حقل الرسالة، اضغط على زر الإرسال على رقم  9136.

ستتلقى رسالة نصية ردًا تحتوي على الرقم السري الخاص ببطاقتك التموينية،  يمكنك استخدام هذا الرقم السري للوصول إلى بيانات بطاقتك التموينية على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تشترط كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية عند إرسال رسالة الاستعلام.

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ازاي اعرف ان المواليد نزلت في التموين؟

يستطيع أصحاب بطاقات التموين الراغبون في إضافة المواليد وفق الشروط التي حددها وزير التموين علي مصيلحي خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين من خلال الاستعلام من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط التالي https://digital.gov.eg/، اختيار خدمة التموين، الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة، الضغط  على ابدأ الخدمة، ستظهر بيانات البطاقة التموينية،  يجب الضغط على بند «الموافقة على الشروط والأحكام» ثم الضغط على «التالي»، يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد المدرجين عليها ورصيد البطاقة من الدعم.

وتتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين لا تقتصر على خدمات التموين فقط، وإنما خدمات الكهرباء والسجل التجاري والأحوال المدنية والتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة خدماتها. 

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بطاقة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وزارة التموين بوابة مصر الرقمية موقع دعم مصر

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