الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: زيادة السعات التخزينية للمطاحن بتكلفة تمويل ذاتي بلغت 498.5 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من  تطوير وتحديث 9 مطاحن حتى عام 2023 لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم، بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه.

كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

وتم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية في الصناعات الغذائية، ومثال على المطاحن، نستورد القمح ونستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات.

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وعلي سبيل المثال شهدت شركة مطاحن مصر الوسطى، تطويرا كبيرا  فالشركة  تمتلك 9 مطاحن في 4 محافظات (2 بمحافظة الفيوم،2 في محافظة بني سويف،و2 في محافظة اسيوط،3 بمحافظة المنيا) بإجمالي طاقة طحن بلغت 2551 طن يوم.

وشهدت بعض المطاحن عمليات تطوير لرفع طاقة الطحن كمطحن تبارك ببني سويف الذى تم زيادة طاقته لتبلغ 660 طن طحن يوم، ومطحن بني مزار الذى تم رفع طاقة الطحن من 375 طن الى 660 طن طحن يوم، ومطحن سلندرات اسيوط تم زيادة طاقة الطحن من 200 طن الى 360 طن.

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والهدف من تطوير المطاحن ليس فقط زيادة الطاقة الانتاجية بل زيادة الكفاءة لرغيف خبز مناسب مما ينعكس على حياة المواطن، ويتم العمل حاليا على رفع طاقة مطحني بوهلر الفيوم وبوهلر اسيوط لتبلغ 300 طن طحن يوم لكل منهما.

كما تشهد الفترة المقبلة زيادة السعات التخزينية بنحو 50٪، من خلال إقامة بناكر جديدة في محافظات الشركة بحيث يتم إقامة بنكر في كل محافظة.

و يتم إنتاج نخالة ردة بمعدل 465 طن يوم بسعر 4800 جنيه للطن الواحد والتي يتم استخدامها في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 9 مطاحن استحداث وانشاء بناكر الأقماح المحلية زيادة السعات التخزينية تطوير ورفع كفاءة شركات المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية الدقيق البلدي والفاخر

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