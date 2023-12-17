طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع لتوفيره لأصحاب المطاحن

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

ممارسة لشراء القمح المستورد

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد القمح لاستمرار تأمين مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشء، وذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 / ومن 21 إلى 31 يناير 2024.