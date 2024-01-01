الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: سعر السكر بالأسواق حاليًا 27 جنيهًا للكيلو الواحد

السكر
السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بداية من شهر أغسطس 2024 تداول السكر في البورصة المصرية للسلع من خلال 208 شركات، ويمكن القول أن البورصة المصرية للسلع تعمل في أكثر من منتج مثل القمح والذرة الصفراء والردة والصويا.

طرح كميات من السكر بالأسواق 

وأكد عشماوي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركات المصرية قادرة على طرح كمية من السكر بحد أقصى 200 طن على منصة البورصة، معبرًا: "تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيها للكيلو".

وأضاف في حديثه، أن وزارة التموين وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخلت في أزمة السلع وطرحت أطنانا كبيرة من السكر، والحكومة أيضا قامت بدورها في أزمة السكر.

أسعار السكر بالأسواق 

واستطرد: "سعر السكر في الأسواق حاليًا 27 جنيهًا، ويجب الإشارة إلى أنه عندما يصبح السوق غير منظم تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع".

إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين على مسئوليتي صدى البلد أحمد موسى أسعار السكر

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