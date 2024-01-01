الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معاون وزير التموين: تشكيل لجنة عليا لمتابعة كتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن وزير التموين أصدر قرارًا منظمًا لآليات تداول وضبط منظومة السلع الاستراتيجية.

وأضاف معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن اللجنة المكلفة بضبط السلع مهمتها الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن الغش التجاري أو حجب السلع جريمة بالقانون، وسيتم اتخاذ اللازم مع الأشخاص المتورطين، مؤكدًا أن اللجنة العليا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وظيفتها ضبط الأسعار بالأسواق.

ونوه "كمال" بأن مجلس الوزراء سيتابع عمل اللجنة الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق بشكل دوري، وبالتالي ستتم متابعة الفواتير وهوامش الربح للتجار والموردين.

 

معاون وزير التموين التموين الحياة اليوم السلع الاستراتيجية التموين والتجارة الداخلية فضائية الحياة

مواد متعلقة

خبير اقتصاد لـ"الحياة اليوم": دول البريكس تقترح التعامل بالعملات المحلية فى مجال التجارة بينهم

خبير طاقة لـ"الحياة اليوم": قطع الكهرباء كان بسبب توفير الغاز الذى يمكن تصديره

مدير المستشفى الأوروبى بغزة: نستقبل إصابات خطيرة تفوق قدرات المستشفى لعلاجها

مدير المستشفى الأوروبى بغزة لـ"القاهرة الإخبارية": المصابون على الأرض والمساعدات الطبية لا تكفى

مراسلة القاهرة الإخبارية: مكالمة بايدن المشحونة سبب تصريحات نتنياهو الأخيرة

مراسلة القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية دمرت العديد من الآليات العسكرية (فيديو)

نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

مراسل القاهرة الإخبارية: الدعم السريع سيطر على عدد من المدن بولاية الجزيرة السودانية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة