معاون وزير التموين: تشكيل لجنة عليا لمتابعة كتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن وزير التموين أصدر قرارًا منظمًا لآليات تداول وضبط منظومة السلع الاستراتيجية.

وأضاف معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن اللجنة المكلفة بضبط السلع مهمتها الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن الغش التجاري أو حجب السلع جريمة بالقانون، وسيتم اتخاذ اللازم مع الأشخاص المتورطين، مؤكدًا أن اللجنة العليا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وظيفتها ضبط الأسعار بالأسواق.

ونوه "كمال" بأن مجلس الوزراء سيتابع عمل اللجنة الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق بشكل دوري، وبالتالي ستتم متابعة الفواتير وهوامش الربح للتجار والموردين.