خبير اقتصاد لـ"الحياة اليوم": دول البريكس تقترح التعامل بالعملات المحلية فى مجال التجارة بينهم

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إن مزايا الانضمام للبريكس يعطي للدولة المصرية الكثير من المزايا، لعل أهمها الإعفاءات الجمركية التي تصل إلى 90% على الكثير من السلع للدول المشاركة فيما بينهم.

وأضاف رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن الأسواق الخاصة لدول البريكس متاحة للدولة المصرية.

وأشار، إلي أن الدول المشاركة، اقترحت بالتعامل بالعملات المحلية، وهذا يسهم في تخفيف الضغط على مصر الذي يتمثل في توفير النقد الأجنبي وخاصة الدولار.

ونوه "شادي" بأن الملف الخاص بالصناعة والتجارة من أكثر الملفات الصعبة لدى الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى للسيطرة وتطوير هذه القطاعات.