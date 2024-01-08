الاستعلام عن كشف كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 وموعد ظهور النتيجة

خصصت وزارة الصحة رابط الاستعلام عن كشف كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الهمم، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين كارت الخدمات المتكاملة لتوفير حياه كريمة لهذه الفئة التي عانت سنوات من التهميش، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كشف كارت الخدمات المتكاملة وموعد ظهور النتيجة.

الاستعلام عن كشف كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن كشف كارت الخدمات المتكاملة، باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع المجالس الطبية المتخصصة من الرابط التالي من هنا.

اختر قسم أخبارنا، اضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، اختر استعلام، ادخل الرقم القومي في الخانة المحددة، اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة الطلب، سواء كان "بيانات اساسية" أو "غير مستوفي الاوراق" أو "تم الكشف" أو "إعادة عرض" أو "مرتجع الى اللجنه" أو "تم تحوبل للتضامن"، إذا كانت حالة الطلب "بيانات اساسية"، فهذا يعني أنه يجب عليك الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لاجراء الكشف الطبي.

إذا كانت حالة الطلب "غير مستوفي الاوراق"، فهذا يعني أنه يجب عليك تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي.

إذا كانت حالة الطلب "تم الكشف"، فهذا يعني أنه تم الكشف الطبي وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل، إذا كانت حالة الطلب "إعادة عرض"، فهذا يعني أنه يجب عليك الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

إذا كانت حالة الطلب "مرتجع الى اللجنه"، فهذا يعني أنه يجب عليك الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

إذا كانت حالة الطلب "تم تحويل للتضامن"، فهذا يعني أنه تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات.

كم يستغرق حجز الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

يستغرق حجز الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا بداية من تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وحجز موعد الكشف الطبي وإجراؤه.

كم يوم لظهور نتيجه الكشف الطبي؟

يحتاج ذوي الهمم إلى انتظار نتيجة الكشف الطبي مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوم من وقت إجراء الكشف الطبي.