الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 -2024 لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

وفر موقع وزارة الصحة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والذي يوفر لذوي الهمم العديد من التسهيلات بعد التأكد من مطابقة الشروط التي حددتها الدولة عليهم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

يستطيع ذوي الهمم  الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من الرابط التالي من هنا.

اضغط على أيقونة "نتيجة الكشف الطبي"، ستظهر لك صفحة جديدة لتسجيل الدخول، أدخل الرقم القومي للمواطن في الخانة المخصصة لذلك، أدخل الرقم السري للمواطن في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على أيقونة "دخول"، ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي في صفحة جديدة.

 إذا لم تكن لديك حساب على موقع المجالس الطبية المتخصصة، فيمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة "إنشاء حساب جديد" الموجودة في أسفل الصفحة.
  • ستظهر لك صفحة جديدة لتسجيل البيانات الشخصية.
  • أدخل البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.
  • اضغط على أيقونة "تسجيل".
  • ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التفعيل، أدخل كود التفعيل في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على أيقونة "تفعيل".
  • ستتمكن بعد ذلك من تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

يشترط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة من نوع من أنواع الإعاقات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهي:

الإعاقة البصرية: فقدان البصر التام أو ضعف البصر الشديد (درجة الإبصار أقل من 6/36 في المرحلة المتوسطة).

الإعاقة السمعية: فقدان السمع التام أو ضعف السمع الشديد (درجة فقدان السمع 55 ديسبل أو أكثر).

الإعاقة الحركية: الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي أو وتيبس المفاصل في أطراف متعددة أو البتر متعدد الأطراف.

الإعاقة العقلية: متلازمة داون أو الشلل الدماغي أو غيرها من الإعاقات العقلية التي تؤثر على قدرة الشخص على رعاية نفسه أو المشاركة في المجتمع.

الإعاقة السمعية البصرية: فقدان البصر والسمع معًا.

الإعاقة المزدوجة: وجود إعاقة جسدية مع إعاقة عقلية أو إعاقة نفسية.

الإعاقة المتعددة: وجود أكثر من نوع من الإعاقات الجسدية أو العقلية أو النفسية.

وإلى جانب توافر شرط الإعاقة، يجب أن يمر المتقدم بإجراءات الكشف الطبي والوظيفي لدى المجالس الطبية المتخصصة، والتي تحدد نوع ودرجة الإعاقة ومدى الحاجة إلى خدمات الدعم والتأهيل.

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بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين 2024

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نتيجة الكشف الطبي نتيجة الكشف الطبي للمعاقين المجالس الطبية المتخصصة موقع وزارة الصحة كارت الخدمات المتكاملة

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