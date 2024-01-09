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خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقدم موقع المجالس الطبية المتخصصة خدمة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي، وذلك تسهيلًا على ذوي الإعاقات وذويهم في معرفة موعد إجراء الكشف الطبي والاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة لهم.

خطوات الاستعلام:

  1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
  2. اختيار قسم أخبارنا.
  3. الضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة» أو أدخل من هنـــــــــا.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024

  1. اختيار استعلام.
  2. إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة.
  3. الضغط بحث.

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موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي:

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي تظهر خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يُمنح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط، وذلك بهدف مساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، ويتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة:

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من المزايا، منها:

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.

وبذلك، يمكن لذوي الإعاقة وذويهم الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك تسهيلًا عليهم في الاستفادة من المزايا التي خصصتها الدولة لهم.

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