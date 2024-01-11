استخرج اسمك بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، لذا يرغب الكثير من المواطنين في التعرف علي موقفه من فيزا تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يمكن للمواطنين المستفيدين عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، من خلال الطرق التالية:

الطريقة الأولى: تستطيع الاستعلام عن طريق الرقم المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي وهو: 19680.

الطريقة الثانية:

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين الراغبين الاستعلام عن الأسماء الجدد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1" وهي: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية "2": ادخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم.

الخطوة الثالثة "3": الضغط على أيقونة «استعلام».

الخطوة الرابعة "4": تظهر أمامك نتيجة الاستعلام للشخص وحالة البطاقة التابعة له سواء كانت هذه البطاقة سارية أو متوقفة، وما هي نوع البطاقة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى: يقوم المستعلم بالدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني عبر الرابط الرسمي التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.

خطوة ثانية: يقوم المستعلم الضغط علي زر «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.

خطوة ثالثة: يقوم المستعلم بادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

خطوة رابعة: يقوم المستعلم بالضغط على «استعلام».

خطوة خامسة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

كيفية تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين المستفيدين تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2024، وفق الخطوات التالية:

أولا: يقوم المستفيد بالاتصال بالخط الساخن وهو: 19680، ثم اتبع الخطوات طبقا للارشادات.

ثانيًا: يقوم المستفيد بالذهاب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة.

ثالثًا: يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة.

رابعًا: يبدأ المستفيد في السحب بعدها.

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