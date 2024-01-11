الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

من الموضوعات التي ترتفع معدلات البحث عنها بشكل يومي هو رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 للذين تقدموا للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة  المخصص للأسر والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 

يكون الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي التي تخصص رابط مباشر يمكن به الاستعلام وهو الموجود هنا.

  1. كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم لاستخراج فيزا تكافل وكرامة
  2. الضغط على كلمة استعلام كي تظهر بيانات الشخص المقدم والتفاصيل الأخرى الخاصة به منها.
  3. الاسم رباعي – الوحدة الاجتماعية – المحافظة – الرقم القومي – حالة الفيزا.

الآن.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرابط الرسمي

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

موانع استحقاق معاش تكافل وكرامة 

يمكن للمواطنين المندرجين في الفئات التي تم ذكرها سابقًا التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة وولكن هناك موانع للصرف في حالة التقديم وهي كالتالي: 

  • امتلاك أرض زراعي مساحتها نصف فدان فأكثر، أو  إيجار أرض زراعية فدان فأكثر  أو امتلاك رؤوس مواشى للتجاره ثلاثه أو أكثر.
  • امتلاك عقار أو أكثر بخلاف السكن أو محل تجارى أو أكثر مسجل أو غير مسجل.
  • العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بإشتراك تأميني أو بدون إشتراك تأميني) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد.
  • امتلاك أو الشراك في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).
  • أن يكون المتقدم ممن يستفيدون من معاش من قطاع خاص -عام - حكومى - جيش - شرطه عن ذاته، أو الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر أو تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.
  • السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة)
  • ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة أو إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء وغيرهم).
  • من يدفع مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
  • عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الاجتماعية.
  • مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.
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كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والفئات المستحقة للصرف

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رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

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كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والفئات المستحقة للصرف

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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