رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث الكثيرون عن كيفية الوصول إلى رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، خاصة في الساعات الاخيرة الماضية، في ظل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر بوابتها الإلكترونية، وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا إلكترونيًا للمستفدين من تكافل وكرامة للبحث عن أي شيء والاستعلام عن الشكاوى وغيرها.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

من خلال القيام بعدة خطوات تبدأ بتسجل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، ثم استكمال الخطوات المتبقية للحصول على المعلومة المراد معرفتها.

الخطوة الأولى: قم بالدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي (معاش تكافل وكرامة) من خلال الضغط هنـا.

الخطوة الثانية: سيتطلّب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك، قم بإدخاله صحيحًا بأرقام "إنجليزية" تبدأ من ناحية الشمال.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على أيقونة "استعلام تكافل وكرامة".

الخطوة الأخيرة: سيظهر لك قيمة معاش تكافل وكرامة وما هي حالة المعاش الخاص بك.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

أولًا: يتطلّب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

ثانيًا: يتطلّب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة في حال التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

ثالثًا: يتطلّب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

رابعًا: يتطلّب تقديم صورة من تقرير الدخل الشهري للأسرة.

خامسًا: يتطلّب تقديم صورة من تقرير الإعاقة في حالة المتقدم من ذوي الإعاقة.

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

امتلاك أرض زراعي مساحتها نصف فدان فأكثر، أو إيجار أرض زراعية فدان فأكثر أو امتلاك رؤوس مواشى للتجاره ثلاثه أو أكثر.

امتلاك عقار أو أكثر بخلاف السكن أو محل تجارى أو أكثر مسجل أو غير مسجل.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بإشتراك تأميني أو بدون إشتراك تأميني) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد.

امتلاك أو الشراك في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

أن يكون المتقدم ممن يستفيدون من معاش من قطاع خاص -عام - حكومي - جيش - شرطة عن ذاته، أو الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر أو تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة)

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة أو إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء وغيرهم).

من يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

اقرأ أيضاً