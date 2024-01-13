شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا والأوراق المطلوبة

شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا من أهم المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الأونة الأخيرة باستخدام مؤشر البحث جوجل .

شروط وظائف البريد المصرى 2024

كان البريد المصري أعلن فى وقت سابق توفير عدد من الوظائف الشاغرة بدءًا من النصف الثانى من شهر يناير الجاري 2024 وسيكون التقديم إلكترونيًا حسب ما نشره التنظيم والإدارة على موقعه الإلكترونى.

لينك التقديم على وظائف البريد المصري

كما أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لوظائف البريد المصرى إلكترونيا بداية من 18 يناير الحالى من خلال الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

وظائف البريد المصرى 2024

وظيفة أخصائي مكتب بريد

وظيفة أخصائي بريد محام

وظيفة أخصائي خدمة عملاء

وظيفة مهندس كهرباء

وظيفة مهندس ميكانيكا

وظيفة مهندس تخطيط نقل

وظيفة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة

وظيفة مهندس ميكانيكا السيارات

وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل

شروط التقديم في وظائف البريد المصري:

هناك عدة شروط للتقديم في وظائف البريد المصري وهي على النحو التالي

أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية

لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

أن يكون المتقدم لم يسبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره مدة أربع سنوات

ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد على الأقل

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة بالبريد المصري:

4صور شخصية حديثة

تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني وتكون سارية

تقديم شهادة المؤهل الدراسي

شهادة الموقف من التجنيد للذكور

تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

تقديم إيصال الإيداع البنكي

تقديم كارنيه عضوية نقابة المحامين والمهندسين