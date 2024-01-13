شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا والأوراق المطلوبة
شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا من أهم المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الأونة الأخيرة باستخدام مؤشر البحث جوجل .
شروط وظائف البريد المصرى 2024
كان البريد المصري أعلن فى وقت سابق توفير عدد من الوظائف الشاغرة بدءًا من النصف الثانى من شهر يناير الجاري 2024 وسيكون التقديم إلكترونيًا حسب ما نشره التنظيم والإدارة على موقعه الإلكترونى.
لينك التقديم على وظائف البريد المصري
كما أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لوظائف البريد المصرى إلكترونيا بداية من 18 يناير الحالى من خلال الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط
وظائف البريد المصرى 2024
وظيفة أخصائي مكتب بريد
وظيفة أخصائي بريد محام
وظيفة أخصائي خدمة عملاء
وظيفة مهندس كهرباء
وظيفة مهندس ميكانيكا
وظيفة مهندس تخطيط نقل
وظيفة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة
وظيفة مهندس ميكانيكا السيارات
وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل
شروط التقديم في وظائف البريد المصري:
هناك عدة شروط للتقديم في وظائف البريد المصري وهي على النحو التالي
أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية
لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك
أن يكون المتقدم لم يسبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره مدة أربع سنوات
ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان
ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد على الأقل
الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة بالبريد المصري:
4صور شخصية حديثة
تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث
تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني وتكون سارية
تقديم شهادة المؤهل الدراسي
شهادة الموقف من التجنيد للذكور
تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
تقديم إيصال الإيداع البنكي
تقديم كارنيه عضوية نقابة المحامين والمهندسين