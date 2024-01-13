المجلس الأعلي للجامعات يعلن عن وظائف شاغرة بـ 6 مجالات مختلفة

أعلن مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن حاجته لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد وفتح باب التقدم بها حتى شغل الوظائف المطلوبة.

أولًا: الوظائف المطلوبة

مطور برمجيات متقدم - مهندس شبكات - مهندس تأمين شبكات - مهندس إدارة نظم - فني صيانة حاسب - فني كهروميكانيكا

بالاشتراطات والمتطلبات التالية المبينة لكل وظيفة

مطور برمجيات متقدم:

حاصل على بكالوريوس هندسة/ حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي أو ما يعادلها، أو أي

مؤهل عال اخر بشرط الحصول علي شهادات تدريبية معتمدة ذو الصلة والقدرة على إظهار

الخبرة السابقة القوية والمشاريع المكتملة

- الا تقل عدد سنوات الخبرة عن 3 سنوات

مهندس شبكات:

يفضل بكالوريوس هندسة )حاسبات/ اتصاالت( أو حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي أو

ما يعادلها

لديه القدرة علي تصميم وتركيب واعداد ومراقبة أجهزة شبكة المعلومات لمركز البيانات

)Routers and Switches )لضمان أداء شبكي فعال ومستقر ويفضل تكنولوجيات

خبرة في إنشاء ومتابعة وثائق وطوبولوجيا الشبكة والتأكد من مطابقتها بالواقع باستمرار

الخبرة في الدعم الفني ومعالجة األعطال والمشاكل الفنية بشبكة المعلومات بمركز البيانات

وشبكة المعلومات السلكية والالسلكية بالمبنى

مهندس تأمين شبكات:

يفضل بكالوريوس هندسة )حاسبات/ اتصاالت( أو حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي أو مهندس تأمين شبكات

ما يعادلها

عمل إعدادات أجهزة الحوائط النارية وأجهزة منع التسلل، وأنظمة الكشف عن الفيروسات.

إضافة وتعديل سياسات أمن الشبكات وتطبيق ذلك على أجهزة الحماية وحل الأعطال التي قد تنتج عنه

التحقق من أداء سياسات أمن الشبكات واتخاذ االجراءات المنصوص عليها طبقا للوارد فى السياسات الامنية

الخبرة في الدعم الفني ومعالجة األعطال والمشاكل الفنية بشبكة المعلومات بمركز البيانات

يفضل الخبرة في إجراء اختبارات الاختراقات Pentesting للخوادم واألنظمة المختلفة وتقديم تقارير عنها

مهندس إدارة نظم:

يفضل بكالوريوس هندسة )حاسبات/ اتصالات( أو حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي)

الخبرة في الدعم الفني ومعالجة األعطال والمشاكل الفنية بنظم التشغيل وانظمة إدارة قواعد

البيانات وبرامج إدارة خوادم الويب

يفضل الخبرة في انشاء وتشغيل وتعديل ومتابعة الخوادم االفتراضية والحاويات VMWare

فني صيانة حاسب:

مؤهل فوق متوسط أو عال مناسب للمهام المطلوبة يفضل تخصص تكنولوجيا المعلومات

خبرة في فحص وتشخيص اعطال أجهزة الحاسب الآلي وتغيير قطع الغيار إذا لزم االأمر

تهيئة وإصالح أعطال السوفت وير وعمل التحديثات ألنظمة تشغيل وتثبيت وإعداد البرامج على أجهزة الحاسب الآلي

خبرة في فحص وصيانة كابالت وتوصيلات شبكة المعلومات

القدرة على تهيئة ومتابعة تشغيل الطابعات وماكينات التصوير واجهزة العرض

ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن 3 سنوات

فني كهروميكانيكا:

ان يكون حاصل على دبلوم فني صناعي 3 سنوات او 5 سنوات أو معهد اعداد الفنيين، فوق متوسط من احد المعاهد المعتمدة او مؤهل عال مناسب للمهام المطلوبة في تخصصات ميكانيكا

قوى/ كهرباء قوى/ تبريد وتكييف

خبرة قوية في تشغيل ومراقبة اجهزة التكييف المركزي وأنظمة انذار واطفاء الحريق وخاصة

200FM والمولدات الكهربية ومراقبة مصادر التغذية الكهربية لمركز البيانات على مدار 24 ساعة

الاستعداد للعمل وفقا لورديات العمل الليلية بمقابل مادي إضافي

ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن 5 سنوات

ثانيًا: الاشتراطات العامة

ان يكون مصري الجنسية، محمود السيرة والسمعة

أن يكون أدى الخدمة العسكرية او اعفى منها (بالنسبة للذكور)

يقبل فقط المؤهلات من المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وما يعادلها والمعلنة على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة والمجلس.

ان يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

اجادة اللغة الإنجليزية (لغير الفنيين)

يفضل الحاصلين على دورات تدريبية او شهادات اختبارات دولية في المجال.

يتم تقديم اصول المستندات من شهادة التخرج وشهادات الدورات التدريبية والاختبارات الدولية وشهادات الخبرة المعتمدة يوم المقابلة الشخصية للاطلاع.

في حالة الشهادات الالكترونية، يتم تقديم رابط الشهادة على الموقع الرسمي للجهة المانحة للشهادة.

الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل بجامعة القاهرة بالجيزة أو جامعة القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس بالقاهرة

مرتبات مجزية مرتبطة بالأداء.

ثالثا: طريقة التقديم

يتم تسجيل البيانات ورفع صور من الأوراق المطلوبة على الرابط التالي:

https://forms.gle/iTBTHBqp44uJHQ4d8

رابعًا: الأوراق المطلوبة:

السيرة الذاتية

صورة من بطاقة الرَّقْم القومي

صور المستندات الاصلية التالية في ملف PDF واحد على الا يزيد حجم الملف عن MB10 وذلك بالترتيب التالي:

شهادة المؤهل وشهادة المعادلة في حالة الجامعات والمعاهد الخاصة

شهادات الدورات التدريبية (ان وجد)، وفي حالة الدورات التدريبية عبر الانترنت (الاونلاين) يتم إضافة رابط الشهادة من خلال موقع الجهة المانحة للشهادة.

شهادات الاختبارات الدولية (ان وجد).

شهادات الخبرة المعتمدة من جهات العمل السابقة (ان وجد).

لن يلتفت للطلبات مالم تكن المستندات المرفقة صور من الشهادات الاصلية.

يرجى التأكد من وضوح البيانات بجميع المرفقات ومطابقتها للشروط المطلوبة، حتى لا يتم رفض الطلب.