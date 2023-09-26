الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يناقش "جودة التعليم" فى اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات. 

الرئيس السيسي خلال الاجتماع 

وخلال الاجتماع، استمع الرئيس السيسي لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكذلك، استمع الرئيس السيسي لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية. 

واستهل الرئيس السيسي زيارته إلى الإسماعيلية بالتوجه إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر. 

جانب من الاجتماع
السيسي الرئيس السيسي التعليم العالي البحث العلمي

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