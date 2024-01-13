السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني.. اليوم

تنسيق 2024
تنسيق 2024

انطلق اليوم السبت، اول ايام تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، بذات القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الاول.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن كل جامعة تقوم بفتح موقع التنسيق الخاص بها للتقديم  للفصل الدراسي الثاني  بدءًا من اليوم السبت  13 يناير الجاري وتستمر حتي يوم 31 من الشهر ذاته، كما أقره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بذات القواعد التي تم التنسيق بها خلال الفصل الدراسي الأول، حيث إن التقدم يكون  مباشر للجامعات وليس من خلال موقع كل جامعة وليس من خلال موقع التنسيق الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.

وأضاف "عزت"، أن  المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير أكد أنه لا يوجد تخفيض للحدود الدنيا المعلنة للقبول من بداية العام الدراسى 2023 - 2024 وتكون نفس الحدود الدنيا بالفصل الدراسي الثاني، كما يتم تطبيق قواعد التقدم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة لمدة عامين سابقين.

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وجاءت الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الخاصة والاهلية علي النحو التالي:

سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

وأقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

وجاء  الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

 

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