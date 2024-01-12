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مصر

وزير التعليم العالي: مسابقة "معًا"شهدت نجاحًا كبيرًا بفوز 93 فيديو أعدها الطلاب من 14 جامعة حكومية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

اعتمد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج النسخة الثانية لمسابقة "معًا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأشار الوزير إلى أن المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا في نسختها الثانية، حيث فاز 93 فيديو لطلاب من 14 جامعة حكومية (عين شمس، أسيوط، العريش، المنوفية، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، بنها، جنوب الوادي، حلوان، طنطا، مدينة السادات، بني سويف، الفيوم)، موضحًا أنه تم تقييم الأعمال المقدمة من جانب لجان فنية مُتخصصة من الجامعات، وذلك في ضوء المحاور التالية (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال)، مؤكدًا أن الفيديوهات الفائزة تنوعت في موضوعاتها وفقًا لمحاور المسابقة.

وعبر د.أيمن عاشور عن سعادته بمستوى الأعمال المقدمة التي تعكس وعي الشباب، وفهمهم للأفكار غير السوية، وقدرتهم على التصدي لها بطرق إبداعية وفعالة، موجهًا التحية للطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أهمية دورهم في نشر القيم الأصيلة في المجتمع المصري.

ومن جانبه، أشار د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن أمانة المجلس شاركت في متابعة تنفيذ جميع مراحل المسابقة، بدءًا من مناقشة الضوابط المنظمة لها خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب؛ ضمانًا لسير المسابقة على النحو الأمثل، وصولًا إلى مخاطبة كافة الجامعات للمشاركة في المسابقة، وتعريفهم بشروطها وإجراءاتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتولت اللجنة الإعلان عن المسابقة في كل الكليات، وتحديد الجوائز المناسبة للمراكز العشرة الأولى، والمدة الزمنية للمسابقة، وتشكيل لجنة للتحكيم، وإعلان أسماء الطلاب الفائزين.

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وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن مسابقة "معًا"  تأتى في إطار إستراتيجية الوزارة للارتقاء بوعي الطلاب، وبناء شخصيتهم المعتدلة ضد الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب الفائزين في المسابقة، سيتم تكريم الفائزين (أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل جامعة) على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، برعاية وتشريف د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن فعالية تكريم الطلاب الفائزين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سوف تقام في إطار التعاون بين وزارت التعليم العالي والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وكافة الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة، وذلك حرصًا من هذه الجهات على التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الأفكار غير السوية، وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وزير التعليم العالي إنتاج فيديوهات قصيرة دعم القيم الأصيلة تعميق روح الولاء المجلس الأعلى للجامعات

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