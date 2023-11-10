استراتيجية الاكتفاء الذاتى.. تطوير معامل التكرير لضمان توفير البنزين والسولار فى مصر

تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر حاليًا على تعزيز فعالية معامل التكرير في جميع المواقع البترولية بالبلاد، حيث يهدف هذا الجهد إلى تسريع إنتاج البنزين والسولار والمشتقات البترولية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، خاصة فيما يتعلق بأنواع البنزين والسولار.

تطوير معامل التكرير لضمان توفير البنزين والسولار

وتسعى الوزارة أيضًا إلى تقليل الاستيراد من المنتجات البترولية عبر استيراد النفط الخام من الدول الشقيقة وتكريره في مصر، مستفيدةً من القدرات الإنتاجية المحسّنة لمعامل التكرير بعد تحديثها.

استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي للوقود

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، قد أشار فى تصريحات له إلى استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي للوقود، حيث أعرب عن التطلع لبدء إنتاج البنزين والسولار محليًا، والتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

رفع كفاءة مصافي التكرير

وأكد «الملا» التطورات الجوهرية في مجال التكرير وتصنيع البترول، مشيرًا إلى وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير، مؤكدًا التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم مشروعات رئيسية لتعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع.

مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور

كما أكد وزير البترول رصد تقدم مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، لافتًا إلى أهمية متابعة تقدم المشروع وضرورة التنسيق السريع بين الشركات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف الملا أن توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصفاة تكرير ميدور تسهم في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول، وتعزز قيمة المنتجات من مصفاة التكرير، وشدد على ضرورة تبني التكنولوجيا والأفكار غير التقليدية لتحقيق التكلفة الفعّالة ورفع كفاءة العمل.

خطة (أموك) لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة التشغيل

كما ناقش الملا مع المسئولين في شركة ميدور إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في المصفاة، بالإضافة إلى أنه تمت متابعة خطة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء الإنتاجي.

مشروعات أنربك

كما تشهد شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) في مصر، تنفيذ مشروعات مهمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، خاصةً في إطار تعظيم الإنتاج من البنزين عالي الأوكتين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وفي إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يوجه المهندس الملا بالاستمرار في العمل على خفض التكاليف، مع التركيز على تعظيم الإنتاج من البنزين، ويتضمن هذا الجهد مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة.

السويس لتصنيع البترول

كما أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في صناعة التكرير، حيث إنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد، ستصبح منظومة العمل في مصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة، وستكون لها دور ريادي في منطقة السويس، التي تُعد من أولى المناطق الجغرافية وأعراقها التي تعتمد على النشاط البترولي.

إنتاج 2 مليون طن خلال العام

وبلغ حاليًا إنتاج مصفاة تكرير الشركة حوالي 2 مليون طن خلال العام، مما أسهم في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

مصفاة تكرير أسيوط

كما نجحت مصفاة تكرير أسيوط في تحويل حوالي 3 ملايين طن من الخام إلى منتجات بترولية للسوق المحلية، بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، وبلغت حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد.

معمل تكرير النصر للبترول

وكذلك تعتبر شركة النصر للبترول جزءًا مهمًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، حيث قامت بتكرير حوالي 2 مليون طن من الخام، وإن خطة الاستثمار خلال العام شملت ضخ حوالي مليار جنيه لتطوير منظومة التشغيل وزيادة كفاءتها، بما في ذلك التحول الرقمي لربط كامل أنظمة التشغيل وبرنامج إدارة المعامل الكيميائية.