"الملا" يعقد اجتماعا لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته للإسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، و شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% ، اكد الملا ان الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع، والعمل علي تذليل أي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.

ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل

و أشار وزير البترول إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول، وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.

و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية، والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.





شارك في الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمحاسبة هبة عبدالقادر مساعد رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.

"الملا" يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء الإنتاجي .

و أكد الوزير، خلال الاجتماع أهمية مشروعات رفع كفاءة الأداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو وتجاوز التحديات، مشيرا الي ان مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد أنها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي أظهرت أهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية .

ووجه "الملا" بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة و الاستغلال الأمثل للإمكانيات والأصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الأخرى في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الأمثل للإمكانيات.

التوجيه بوضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية وتعظيم استغلال الفرص

ووجه الوزير بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين ، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء .

و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الأساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الأخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة ( Amoc zero flare) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد.

ومشروع أنظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP، وهو ما يسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .

كما أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية ، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .

حضر الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية و المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، واعضاء مجلس إدارة الشركة

المهندس طارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول