الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: إمداد معامل التكرير بـ 59 مليون برميل عبر الخطوط البرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العمومية، لشركة  بترول الصحراء الغربية ويبكو عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

إمداد معامل التكرير بـ 59 مليون برميل عبر الخطوط البرية

وأكد “الملا” أهمية منطقة ميناء الحمراء البترولى بمنطقة العلمين والمشروعات والخطط الموضوعة لدورها الأساسى فى لوجستيات المنطقة فيما يتعلق بإنتاج الصحراء الغربية أو الاستيراد أو التصدير وزيادة الطاقات الإنتاجية المختلفة، مشيداً بالنتائج التى حققتها شركة ويبكو والتى انعكست على خططها التوسعية فى ظل امتلاكها كوادر بشرية شابة فى مختلف أنشطتها لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى تدريب الكوادر الشابة،  واتباع كافة اشتراطات السلامة والبيئة واعتبارها من أولويات العمل فى الشركة ، وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا نظراً لأهميتها كمنطقة استراتيجية .

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، أهم نتائج أعمالها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث أوضح أنه تم التشغيل التجريبى لمشروعات محطة المضخات الجديدة لزيادة قدرة ومعدلات شحن الزيت الخام من تسهيلات ميناء الحمراء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أنه تم خلال العام استلام كمية بلغت ٨١ مليون برميل بتسهيلات التخزين بالميناء وشحن كمية حوالى ٢١ مليون برميل من خلال التسهيلات البحرية، إضافة إلى إمداد معامل التكرير بنحو 59 مليون برميل من خلال الخطوط البرية، مشيرًا إلى أنه تم زيادة السعة التخزينية للميناء لتصل إلى 2.8 مليون برميل وذلك بعد الانتهاء من إنشاء مستودع تخزين الزيت الخام رقم ٨ بسعة ٦٣٠ ألف ، وفى مجال ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تم الانتهاء من مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ كيلو وات.

كما استعرض أهم ملامح خطة الشركة الاستثمارية خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية من مشروع توسعات المنطقة الجنوبية والتي تشمل إنشاء ٣ مستودعات سولار وإنشاء منصة شحن اللوارى وجميع المرافق والتسهيلات الخاصة بها وذلك لخدمة المجتمع العمرانى الجديد والظهير الصناعى بمدينة العلمين ، وبالنسبة لمشروعات توسعات المنطقة الشمالية.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال توسعات مستودعات الزيت الخام، وذلك بالتوازى مع الأعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى والى تشمل إنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام  لتصل السعة الإجمالية لتسهيلات الميناء إلى اكثر من 5 ملايين برميل وكذلك البدء في تنفيذ 4 مستودعات اخرى جديدة. 

خلال عمومية «جابكو».. وزير البترول يُشدد على تطبيق أحدث تكنولوجيات البحث والاستكشاف

وزير البترول يترأس الجمعية العمومية لشركة خليج السويس " جابكو "

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