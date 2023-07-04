وظائف البترول| شركة ويبكو تعلن احتياجها لموظفين بـ ميناء الحمراء البترولي

أعلنت منذ قليل، شركة بترول الصحراء الغربية – ويبكو إحدى شركات قطاع البترول، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول عدد من التخصصات التالية للعمل بمنطقة ميناء الحمراء البترولي.

وظائف شركات البترول

والتخصصات هى:

• مهندس أجهزة دقيقة وتحكم آلي للعمل بالمهام التالية:

• صيانة و معايرة الأجهزة الدقيقة المختلفة (Flow/Pressure/Temperature/Level) و إعداد مخططات الصيانة الوقائية و المعايرة الدورية للمنظومة

• الخبرة العملية لأنظمة PLC ومعدات المفاتيح والمحركات والمحولات

• الإلمام بآخر التطورات في أنظمة التحكم DCS وأنظمة الأمان

• معرفة واسعة بمكونات أنظمة التشغيل الآلي والهندسة الكهربائية

• المعرفة السليمة لوحدات تطبيق SCADA وأنظمة التحكم

التخصصات المطلوبة في وظائف البترول

وكشفت شركة البترول انه يجب ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس هندسة قسم تحكم اّلى أو اتصالات أو ميكاترونكس أو كهرباء، ويتملك خبرة بمجال صيانة أجهزة التحكم الالى في المواقع البترولية لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 9 سنوات، بالإضافة لإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

2- مهندس كهرباء للعمل بالمهام التالية

تشغيل صيانة محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالموقع

• تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بالموقع بمستودع 7 ومستودع 8 ومحطات إطفاء الحريق البرية والبحري

• تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بمحطة طلمبات الشحن الجديدة.

• تشغيل صيانة محطة الكهرباء الخاصة بالـ 120 فدان.

• تشغيل و صيانة لوحات بدأ وتشغيل والتحكم بجميع المحركات بالموقع.

• صيانة طلمبات ومحركات الشحن البحرى و مكافحة الحريق الحالية والجديدة.

• صيانة محركات المولدات الكهربية الحالية والجديدة.

• صيانة البلوف وال (Mixers) الخاصة بمستودعات تخزين الزيت الخام.

• متابعة وحدات المعالجة الخاصة بالمياه والصرف الصحي القديمة والجديدة.

• تنفيذ مخططات الصيانة الوقائية و المعايرة الدورية للمنظومة.

• إصدار طلبات الشراء الخاص بجميع معدات الموقع الكهربائية بالإضافة إلى تقييم عروض اسعار الموردين وإصدار التقارير الفنية استلام وفحص المهمات.

• إصدار مجال الأعمال الخاصة بالمشروعات التي تتم تحت مظلة ادارة العمليات والمشاركة بالنقاط الفنية بمجال الأعمال الخاص بالمشروعات الفنية التابعة للادارات الاخري مثل ادارة الصحة والسلامة المهنية وادارة المشروعات التابعة.

• تقييم عروض المقاولين وإصدار التقارير الفنية واستلام وفحص المهمات الكهربائية الخاصة بالمشروعات متابعة تنفيذ وحصر واستلام الاعمال الكهربائية الخاصة بجميع مشروعات الشركة.

شروط التقديم في وظائف شركات البترول

بالشروط التالية:

• الحصول على بكالوريوس هندسة

• خبرة بمجال صيانة محركات الديزل والطلمبات في المواقع البترولية لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 9 سنوات.

• إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

مهندس ميكانيكا للعمل بالمهام التالية:

• صيانة طلمبات ومحركات الشحن البحرى الحالية والجديدة.

• صيانة طلمبات ومحركات مكافحة الحريق الحالية والجديدة.

• صيانة محركات المولدات الكهربية الحالية والجديدة.

• صيانة البلوف وال (Mixers) الخاصة بمستودعات تخزين الزيت الخام.

• متابعة وصيانة وحدات المعالجة الخاصة بالمياه والصرف الصحي القديمة والجديدة .

• صيانة الضواغط ومحركاتها .

• صيانة المعدات (Forklifts, Man-Lift) وصيانة الرافعات العلوية (Overhead Cranes).

• صيانة الرافعات العلوية (Overhead Cranes).

• اصدار طلبات الشراء الخاص بجميع معدات الموقع الميكانيكية.

• متابعة تنفيذ وحصر واستلام الاعمال الميكانيكية الخاصة بجميع مشروعات الشركة.

• توفير قطع الغيار اللازمة لعمل الصيانات الدورية والتصحيحية عن طريق اعداد الميزانيات التشغيلية واصدار اوامر الشراء والتقارير الفنية.

• تنفيذ مخططات الصيانة الوقائية و المعايرة الدورية للمنظومة ومخططات زيادة اعتمادية المعدات وتقليل المصروفات التشغيلية عن طريق زيادة كفاءة المعدات والفنيين.

بالشروط التالية:

• الحصول على بكالوريوس هندسة

• خبرة بمجال صيانة محركات الديزل والطلمبات في المواقع البترولية لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 9 سنوات.

• إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.