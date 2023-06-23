الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| وظائف للشباب براتب 6000 جنيه والأهلي يجرد الزمالك من لقب الدوري

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب براتب 6000 جنيه

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية.

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- بعد فوزه على الحرس.. الأهلي يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

الزمالك

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، بعد فوز غريمه التقليدي الأهلي على حرس الحدود.

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- ويجز يطرح أحدث أغانيه "الدنيا إيه".. (فيديو)

ويجز

طرح  مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة “الدنيا إيه”، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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- وزير الأوقاف الفلسطيني يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

حاتم البكرى

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، الخميس، من ارتفاع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين للمساجد وتدنيس قدسيتها.

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن عند الانخفاضات التي سجلتها منذ عدة أيام، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 67 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية بعد أن ارتفعت إلى مستوى 70 جنيها لعدة أسابيع.

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- مصطفى بكرى يكشف أسرار محاولة الإخوان عزل المستشار عبدالمجيد محمود

مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن يوم 22 نوفمبر كان يوم خميس، وقد جاءته المعلومات حيث كان له مصدر داخل الإخوان، بشأن انقلاب الجماعة على القضاء المصري. 

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- تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل زوجة على يد زوجها فى الفيوم

طعن

أقدم زوج يُدعى" علاء ن- “30عام”، على قتل زوجته"  سلوى م -28عام"، طعناً بسلاح أبيض نافذة في الصدر من الجهة اليمنى داخل جمعية خيرية بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم .

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