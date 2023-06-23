الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فوزه على الحرس.. الأهلى يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

الزمالك
الزمالك

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، بعد فوز غريمه التقليدي الأهلي على حرس الحدود.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده عند 65 نقطة في الصدارة من أصل 25 مباراة وخلفه بيراميدز برصيد 64 نقطة من أصل 30 مباراة.

ويأتي الزمالك رابعًا برصيد 53 نقطة، وفي حال فوزه بالمباريات المتبقية له سيصل إلى 65 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي في الوقت الراهن.

ولدى الأهلي مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، وفي حال تعادل الفريقين أو فوز أحدهما على الآخر سيجعل الزمالك خارج المنافسة بشكل رسمي حتى لو وصل إلى 65 نقطة.

وبالتالي فإن الزمالك خسر اللقب في كل الأحوال، سواء في حال تعادل الأهلي وبيراميدز وارتفاع رصيد الأول عند 66 نقطة والثاني 65.

أو في حال فوز الأهلي على بيراميدز حيث سيصل رصيده عند 68 نقطة، او حتى في حال فوز بيراميدز الذي سيصل رصيده عند 67 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب الدوري في آخر موسمين.

الاهلى الأهلى ضد حرس الحدود الزمالك بيراميدز الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

ماذا قال مرسى لحظة دخوله قصر الاتحادية؟

بعد فوزه على الحرس.. الأهلى يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد": كيف تنبأ المشير طنطاوى بزوال الإخوان بعد عام؟

مصطفى بكر لـ"الشاهد": السيسى فوجئ فى احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات

أول ظهور لـ آل باتشينو ونور الفلاح بعد ولادة طفلهما

بينهم طفل.. إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية