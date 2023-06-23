بعد فوزه على الحرس.. الأهلى يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، بعد فوز غريمه التقليدي الأهلي على حرس الحدود.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده عند 65 نقطة في الصدارة من أصل 25 مباراة وخلفه بيراميدز برصيد 64 نقطة من أصل 30 مباراة.

ويأتي الزمالك رابعًا برصيد 53 نقطة، وفي حال فوزه بالمباريات المتبقية له سيصل إلى 65 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي في الوقت الراهن.

ولدى الأهلي مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، وفي حال تعادل الفريقين أو فوز أحدهما على الآخر سيجعل الزمالك خارج المنافسة بشكل رسمي حتى لو وصل إلى 65 نقطة.

وبالتالي فإن الزمالك خسر اللقب في كل الأحوال، سواء في حال تعادل الأهلي وبيراميدز وارتفاع رصيد الأول عند 66 نقطة والثاني 65.

أو في حال فوز الأهلي على بيراميدز حيث سيصل رصيده عند 68 نقطة، او حتى في حال فوز بيراميدز الذي سيصل رصيده عند 67 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب الدوري في آخر موسمين.