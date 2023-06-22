وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب براتب 6000 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، فني كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم كهرباء، وفني ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم ميكانيكا، وذلك براتب 4500 جنيه.

كما تطلب الشركة، مهندس ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، ومهندس ميكاترونيكس، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة ميكاترونيكس، وذلك براتب 6000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، سكرتيرة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، وذلك براتب 4500 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في قطعة 4، بلوك 20037، الامتداد الغربي، المنطقة الصناعية الأولى، العبور، أو الاتصال على 0244810555، أو 0222622574.