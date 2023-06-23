تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل زوجة على يد زوجها فى الفيوم

أقدم زوج يُدعى" علاء ن- “30عام”، على قتل زوجته" سلوى م -28عام"، طعناً بسلاح أبيض نافذة في الصدر من الجهه اليمنى داخل جمعية خيرية بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم .

تزوج علاء ابن منطقة الخريانة بمدينة الفيوم منذ "6" سنوات بفتاة من مركز الفشن محافظة بني سويف، عندما شاهدها أثناء عمله ببني سويف ومن النظرة الأولى أحبها وتعرف عليها حتى تزوج بها واصطحبها معه إلى محافظة الفيوم لتقيم مع أسرته بمنطقة الخريانة.



وخلال سنوات الزواج انجب منها "5"فتيات منهما 4 توأم على حملين منفصلين، ثم أنجب الفتاة الخامسة منذ شهور وبسبب صعوبات الحياة والظروف المالية تحول الحب والعشق إلى مشاجرات واهانات وضرب واتهامات بينهما.



ومرت الأيام حتى تعرفت سلوى المجني عليها، بأحدى الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمنطقة لطف الله، والتي تساعد الأسر الأكثر احتياجاً، وقامت برواية قصتها لصاحبة الجمعية، وطالبت مساعدة منها لعمل مشروع صغير، لكي تعيش حياة كريمة هي وأولادها، وتحسين ظروفها المادية.

وقامت رئيسة الجمعية بمد يد العون والمساعدة لها وأعطائها مبلغ مالي لاستثماره في شراء السمك من شادر الأسماك بمنطقة كيمان فارس وبيعه في أحدي الأسواق لتكسب رزق بناتها الخمسه لتوفير حياة كريمه لهما.

بداية الخلافات طمع زوجها علاء في المبلغ التي استلمته من الجمعية، وحاول أخذ الأموال منها لشراء الكيف والمخدرات فرفضت زوجته، وذهبت إلى رئيسة الجمعية الأهلية تحكي لها ما حدث، وطالبت مساعدتها لعودتها إلى أهلها بمركز الفشن بمحافظة بني سويف .



بأت رئيسة الجمعية في تهدئتها بمناسبة قرب العيد الاضحى المبارك وأنها أيام مباركة، وسوف تستدعي زوجها ووالدته للحديث معهما وحل المشاكل بينهما.

ذهب الزوج ووالدته إلى مقر الجمعية بعد إتصال من رئيسة الجمعية لحل المشاكل بينهما، واستقبلتهما داخل مقر الجمعية بمنطقة لطف الله بجوار مخبز البلدي، وبدأت المناقشة لحل الخلاف والوصول الى حل يرضي الجميع قبل دخول أيام العيد الأضحى المبارك، وفي لحظة اعتقد الجميع أن المشكلة قد تم حلها، حتى رأوا أن الزوج يميل علي زوجته يتحدث معها، وفجأة سمع الكل صرخة مدوية من الزوجة وشاهدوا سكين كبير مليئة بالدماء تخرج من الجهه اليمنى بصدر الزوجة سلوي المجني عليها؛ والكل في صدمة وزعر من المشهد المرعب والرهيب المأساوي وهروب الزوج علاء من مسرح الجريمة.



وعلى الفور تم الاتصال بشرطة النجدة التي قامت بإخطار قسم شرطة أول الفيوم، وتوجهوا الي مكان البلاغ برئاسة المقدم' أحمد السوهاجي" رئيس مباحث القسم والنقيب محمد عبد الناصر معاون مباحث القسم؛ وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة سلوي.م وتبلغ من العمر 28عاما متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر مما أدى إلى وفاتها.



وجري إخطار النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة؛ وقررت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة.

وألقى رئيس مباحث القسم القبض على الزوج بعد معرفة مكان اختباءه واصطحابه إلى مقر قسم شرطة أول الفيوم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .