مصطفى بكرى يكشف أسرار محاولة الإخوان عزل المستشار عبدالمجيد محمود

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن يوم 22 نوفمبر كان يوم خميس، وقد جاءته المعلومات حيث كان له مصدر داخل الإخوان، بشأن انقلاب الجماعة على القضاء المصري.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "ذهبت للنائب العام صباحا حتى أحذره، فقيل لي بأنه في اجتماع، فذهبت للمستشار عدنان فنجري، وكان النائب العام المساعد حيث كان يمسك بالتفتيش القضائي للنيابات ووجدت عنده المستشار مصطفى سليمان وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، فقلت له: “يا فندم أنا كنت جاي للمستشار عبدالمجيد محمود حتى أبلغه بواقعة، والموضوع لا ينتظر، فقال لي خير؟ قلت له اليوم الساعة 7 سيصدر إعلان دستوري انقلابي، وسيركز على شيئين، الأول هو أن يعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، والثاني هو أنه سيوقف عمل المحكمة الدستورية العليا، فرد عليا المستشار مصطفى سليمان قائلا: ”إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ معقولة؟! هم أغبياء لهذه الدرجة؟ فقلت له وأكثر، قالي مش ممكن، قلتله يا فندم ده هيحصل، وقلت للمستشار عدنان بلغ النائب العام بسرعة أن الساعة 4 ستأتي مظاهرة من الإخوان لحصار دار القضاء العالي.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من مرسي التراجع عن عزل النائب العام فوافق بعد استشارة خيرت الشاطر.