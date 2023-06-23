الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

حاتم البكرى
حاتم البكرى

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى حاتم البكرى، الخميس، من ارتفاع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين للمساجد وتدنيس قدسيتها.

 

وقال البكري، فى بيان صحفي، عقب تدنيس مستوطنين مسجد الرباط فى قرية عوريف جنوب نابلس وتمزيق القرآن الكريم فيه، إن "هذا فعل شائن ومرفوض، ويشكل جزءا من منهجية وعقيدة تسير عليها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من خلال إتاحة المجال لتلك العصابات لممارسة اعتداءاتها وأفعالها الشنيعة والمرفوضة من جميع الأديان".


وأوضح، أن الاعتداء على مسجد الرباط هو الاعتداء الثانى خلال أيام قليلة.. قائلا "يجب أن نقف بكل مسؤولية أمامه حتى نكف يد هذه العصابات عن التعرض لمساجدنا ومقدساتنا".


وطالب البكرى أبناء الشعب الفلسطينى بحماية المساجد والدفاع عنها، كما طالب المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذا الأمر، محذرا من خطورة هذا التصعيد الذى قد يدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها.

 

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