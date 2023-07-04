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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التعيين فى وظائف بحثية بهيئة مشروعات النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تلقي طلبات التعيين في وظيفة باحث تمويل وتكاليف برامج لدى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك حتى يوم 24 يوليو الجاري.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن تلك الوظيفة تختص بتقدير حجم التكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع وهيكل ومصادر تمويل هذه التكاليف والقوائم المالية التقديرية للمشروع، ويشترط أن يكون المتقدم من قاطني محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

وتشمل شروط التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية من بينها: المعرفة الكافية بمهارات الحاسب الألي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على جمع المعلومات والتحليل، وامتلاك مستوى من المهارات التطبيقية والفنية، والقدرة على إدارة الوقت، والقدرة على كتابة التقارير، والقدرة على العمل ضمن فريق.

كما يشترط في المتقدمين ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عامًا، والحصول على مؤهل عال-مؤهل عال تجاري، وألا يقل عن جيد، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة تخطيط مشروعات النقل.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز، و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية باحث تمويل الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الوظائف

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