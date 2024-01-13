السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص

إجازة 25 يناير
إجازة 25 يناير

يزداد معدل البحث عن موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص، عبر محرك البحث “جوجل” حيث يتساءل يوميا عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.

موعد إجازة 25 يناير 2024

ونشر مجلس الوزراء على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى وكذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بيانا يفيد بأن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

إجازات شهر يناير 2024

الجمعة 19 يناير (إجازة أسبوعية)

السبت 20 يناير (إجازة أسبوعية)

الخميس 25 يناير 2024 (عيد الشرطة وثورة 25 يناير)

الجمعة 26 يناير (إجازة أسبوعية)

السبت 27 يناير (إجازة أسبوعية)

طرح 5 أفلام جديدة في إجازة منتصف العام الدراسي

 

الإجازات الرسمية 2024

 

يوم 7 يناير 2024

 

عيد الميلاد القبطي

 

يوم 25 يناير 2024

 

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

 

يوم 10 إبريل 2024 

 

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

 

يوم 11 إبريل 2024

 

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

 

يوم 12 إبريل 2024

 

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

 

يوم 25 إبريل 2024

 

عيد تحرير سيناء

 

يوم 1 مايو 2024

 

عيد العمال

 

يوم 6 مايو 2024

 

شم النسيم

 

يوم 17 يونيو 2024

 

عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

 

يوم 18 يونيو 2024

 

عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

 

يوم 19 يونيو 2024

 

 

عيد الأضحي (فلكيًا)

 

يوم 30 يونيو 2024

 

ثورة 30 يونيو

 

يوم 8 يوليو 2024

 

رأس السنة الهجرية

 

يوم 23 يوليو 2024

 

عيد الثورة

 

يوم 16 سبتمبر 2024

 

المولد النبوى الشريف

 

يوم 6 أكتوبر 2024

 

عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر)

 

موعد إجازة نصف العام 2024

فيما حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي موعد إجازة نصف العام الدراسى 2024 للطلاب في المدارس والجامعات، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى 8 فبراير 2024، لتصل لـ15 يومًا

موعد اجازة 25 يناير 2024 مجلس الوزراء الوزراء على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى وكذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الاجازات الرسمية في 2024 موعد اجازة 25 يناير 2024

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