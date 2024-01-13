موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص
يزداد معدل البحث عن موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص، عبر محرك البحث “جوجل” حيث يتساءل يوميا عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.
موعد إجازة 25 يناير 2024
ونشر مجلس الوزراء على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى وكذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بيانا يفيد بأن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.
إجازات شهر يناير 2024
الجمعة 19 يناير (إجازة أسبوعية)
السبت 20 يناير (إجازة أسبوعية)
الخميس 25 يناير 2024 (عيد الشرطة وثورة 25 يناير)
الجمعة 26 يناير (إجازة أسبوعية)
السبت 27 يناير (إجازة أسبوعية)
الإجازات الرسمية 2024
يوم 7 يناير 2024
عيد الميلاد القبطي
يوم 25 يناير 2024
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
يوم 10 إبريل 2024
عيد الفطر المبارك (فلكيًا)
يوم 11 إبريل 2024
عيد الفطر المبارك (فلكيًا)
يوم 12 إبريل 2024
عيد الفطر المبارك (فلكيًا)
يوم 25 إبريل 2024
عيد تحرير سيناء
يوم 1 مايو 2024
عيد العمال
يوم 6 مايو 2024
شم النسيم
يوم 17 يونيو 2024
عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)
يوم 18 يونيو 2024
عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)
يوم 19 يونيو 2024
عيد الأضحي (فلكيًا)
يوم 30 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو
يوم 8 يوليو 2024
رأس السنة الهجرية
يوم 23 يوليو 2024
عيد الثورة
يوم 16 سبتمبر 2024
المولد النبوى الشريف
يوم 6 أكتوبر 2024
عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر)
موعد إجازة نصف العام 2024
فيما حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي موعد إجازة نصف العام الدراسى 2024 للطلاب في المدارس والجامعات، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى 8 فبراير 2024، لتصل لـ15 يومًا