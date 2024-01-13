يزداد معدل البحث عن موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص، عبر محرك البحث “جوجل” حيث يتساءل يوميا عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.

موعد إجازة 25 يناير 2024

ونشر مجلس الوزراء على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى وكذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بيانا يفيد بأن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

إجازات شهر يناير 2024

الجمعة 19 يناير (إجازة أسبوعية)

السبت 20 يناير (إجازة أسبوعية)

الخميس 25 يناير 2024 (عيد الشرطة وثورة 25 يناير)

الجمعة 26 يناير (إجازة أسبوعية)

السبت 27 يناير (إجازة أسبوعية)

الإجازات الرسمية 2024

يوم 7 يناير 2024

عيد الميلاد القبطي

يوم 25 يناير 2024

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يوم 10 إبريل 2024

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 11 إبريل 2024

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 12 إبريل 2024

عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 25 إبريل 2024

عيد تحرير سيناء

يوم 1 مايو 2024

عيد العمال

يوم 6 مايو 2024

شم النسيم

يوم 17 يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

يوم 18 يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

يوم 19 يونيو 2024

عيد الأضحي (فلكيًا)

يوم 30 يونيو 2024

ثورة 30 يونيو

يوم 8 يوليو 2024

رأس السنة الهجرية

يوم 23 يوليو 2024

عيد الثورة

يوم 16 سبتمبر 2024

المولد النبوى الشريف

يوم 6 أكتوبر 2024

عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر)

موعد إجازة نصف العام 2024

فيما حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي موعد إجازة نصف العام الدراسى 2024 للطلاب في المدارس والجامعات، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى 8 فبراير 2024، لتصل لـ15 يومًا