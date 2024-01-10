موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

موعد إجازة نصف العام 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخرة، بالتزامن مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 بجميع مدارس وجامعات مصر المُختلفة.

موعد إجازة نصف العام 2024

وتصدَّر موعد إجازة نصف العام 2024 مؤشرات البحث "جوجل" حيث يرغب أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2024 وإجازة نصف العام وعدد أيامها، حيثُ يحصل الطلاب على أسبوعين إجازة رسمية يُستأنف بعدها بداية العام الدراسي الثاني 2024.

ويستعرض موقع "الدستور" موعد إجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق من بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي أكدت خلالها التزام مديريات التربية والتعليم بها طوال الفترة الدراسية على مدار العام.

إجازة الفصل الدراسي الأول 2024

تنطلق إجازة نصف العام 2024 في مصر للمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، على أن تستمر لمدة أسبوعين، حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، طبقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

من المتوقع أن تبدأ الدراسة في الفصل الثاني يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير المقبل 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024 على أن تبدأ امتحانات نهاية العام 25 مايو لصفوف النقل وكذلك الشهادة الإعدادية.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 في مصر

وبحسب الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، فقد بدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 في مصر يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر الفصل الدراسي الثاني وفق هذه الخارطة لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو في المدارس الحكومية والرسمية وأيضًا للجامعات والمعاهد الحكومية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، لتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري وفق الجداول التي حددتها وزارة التربية والتعليم.