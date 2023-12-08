خريطة العام الدراسى.. موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

يتساءل الطلاب من التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للاستراحة من ضغط الفصل الدراسي الأول واستغلال فترة إجازة نصف العام للسفر والاستجمام.

موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد إجازة منتصف العام الدراسي في العام الدراسي الجديد ليبدأ في 27 يناير 2024 ويستمر حتى 9 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة أن مدة إجازة نصف العام ستكون أسبوعين، تبدأ من يوم السبت 27 يناير وتنتهي يوم الجمعة 9 فبراير 2024.

في حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهما.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، ستبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2024 في الرابع عشر من يناير 2024 لطلاب صفوف النقل. بينما ستبدأ في التاسع من يناير 2024 لطلاب المدارس الفنية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

سيتم استئناف بعد إجازة نصف العام الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في يوم السبت 10 فبراير 2024 وسيستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.

ستجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 25 مايو 2024 وستنتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024، مع العلم أنه من الممكن أن هذه التواريخ قد تخضع للتغيير.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 -2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري عبر حساب الوزارة عبر فيسبوك، حيث بدأ الفصل الدراسي في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات، ستكون أجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، التي وافق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ستبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

بالنسبة لموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، لم يتم تحديده في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ولكن بناءً على الأعوام السابقة، فإن امتحانات الثانوية العامة عادة ما تستمر لشهر تقريبًا. لذلك، من المتوقع أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو 2023.