الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خريطة العام الدراسى.. موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

طلاب
طلاب

يتساءل الطلاب من التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للاستراحة من ضغط الفصل الدراسي الأول واستغلال فترة إجازة نصف العام للسفر والاستجمام.

 

موعد إجازة نصف العام 2023 -2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد إجازة منتصف العام الدراسي في العام الدراسي الجديد ليبدأ في 27 يناير 2024 ويستمر حتى 9 فبراير 2024. 

 

وأوضحت الوزارة أن مدة إجازة نصف العام ستكون أسبوعين، تبدأ من يوم السبت 27 يناير وتنتهي يوم الجمعة 9 فبراير 2024.

 

 في حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهما.

الآن.. ننشر موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، ستبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2024 في الرابع عشر من يناير 2024 لطلاب صفوف النقل. بينما ستبدأ في التاسع من يناير 2024 لطلاب المدارس الفنية.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

سيتم استئناف بعد إجازة نصف العام الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في يوم السبت 10 فبراير 2024 وسيستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم. 

 

ستجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 25 مايو 2024 وستنتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024، مع العلم أنه من الممكن أن هذه التواريخ قد تخضع للتغيير.

 

موعد  نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 -2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري عبر حساب الوزارة عبر فيسبوك، حيث بدأ الفصل الدراسي في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات، ستكون أجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، التي وافق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ستبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

 

بالنسبة لموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، لم يتم تحديده في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. 

ولكن بناءً على الأعوام السابقة، فإن امتحانات الثانوية العامة عادة ما تستمر لشهر تقريبًا. لذلك، من المتوقع أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو 2023.

إقرأ أيضًا الآن.. ننشر موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024

إجازة نصف العام موعد إجازة نصف العام 2023 -2024 موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 -2023 الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

مواد متعلقة

الآن.. ننشر موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024

الأكثر قراءة

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية وتقلبات جوية تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. بيان البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز وسط العاصمة المكسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت