موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

يتساءل عدد كبير من المواطنين، وموظفو القطاع العام والخاص عن موعد إجازة 25 يناير 2024، مع قرب احتفالات عيد الشرطة للاحتفال بمناسبة بهم لما يبذلوه من قصارى جهدهم، وللاستعداد لإجازات العام الحالي مع الأصدقاء والأهالي

موعد إجازة 25 يناير 2024

وتسهيلا على المواطنين، يقدم الدستور في هذا التقرير، موعد إجازة 25 يناير 2024

فيما يعتبر 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، بالإضافة لـ الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والشركات الحكومية والخاصة

وتتيح العطلات الرسمية في يناير 2024 للموظفين فرصًا للاستمتاع بفترات راحة معينة والتخطيط لنشاطاتهم خلال هذه الفترات، ويشمل الجدول العطلات التي تتضمن عيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة، مما يعزز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين في مصر.

قرار رئيس الوزراء حول إجازة 25 يناير 2024

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة، لعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في يناير 2024

تتضمن الإجازات الرسمية في يناير 2024 ما يلي

يوم الجمعة 12 يناير 2024 والسبت 13 يناير 2024: عطلة أسبوعية. يوم الجمعة 19 يناير 2024 والسبت 20 يناير 2024:عطلة أسبوعية. الخميس 25 يناير 2024: عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير. الجمعة 26 يناير 2024 والسبت 27 يناير 2024: عطلة أسبوعية.

فيما وافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، بالتنسيق مع البنك المركزي، تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى