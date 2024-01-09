الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

25 يناير
25 يناير

يتساءل عدد كبير من المواطنين، وموظفو القطاع العام والخاص عن موعد إجازة 25 يناير 2024، مع قرب احتفالات عيد الشرطة للاحتفال بمناسبة بهم لما يبذلوه من قصارى جهدهم، وللاستعداد لإجازات العام الحالي مع الأصدقاء والأهالي

موعد إجازة 25 يناير 2024 

وتسهيلا على المواطنين، يقدم الدستور في هذا التقرير، موعد إجازة 25 يناير 2024 

فيما يعتبر 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، بالإضافة لـ الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والشركات الحكومية والخاصة

وتتيح العطلات الرسمية في يناير 2024 للموظفين فرصًا للاستمتاع بفترات راحة معينة والتخطيط لنشاطاتهم خلال هذه الفترات، ويشمل الجدول العطلات التي تتضمن عيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة، مما يعزز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين في مصر.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. وأول أيام الترم الثاني

موعد عيد الأضحى 2024 - 1445  وكم عدد أيام إجازة العيد الكبير؟

إجازة نص السنة 2024 وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص 2024؟

قرار رئيس الوزراء حول إجازة 25 يناير 2024

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة، لعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في يناير 2024

تتضمن الإجازات الرسمية في يناير 2024 ما يلي

  1. يوم الجمعة 12 يناير 2024 والسبت 13 يناير 2024: عطلة أسبوعية.
  2. يوم الجمعة 19 يناير 2024 والسبت 20 يناير 2024:عطلة أسبوعية.
  3. الخميس 25 يناير 2024: عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير.
  4. الجمعة 26 يناير 2024 والسبت 27 يناير 2024: عطلة أسبوعية.

فيما وافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، بالتنسيق مع البنك المركزي، تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى

موعد اجازة 25 يناير 2024 إجازة 25 يناير 2024 إجازة 25 يناير يناير 2024 25 يناير

مواد متعلقة

رسميا الآن.. موعد إجازة 25 يناير 2024 والعطلات الرسمية

الأكثر قراءة

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

عاجل.. "التموين" تشترى 420 ألف طن قمح أوكرانى وروسى

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

"مبخافش غير من ربنا".. أحمد موسى يعلق على التعاون مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا