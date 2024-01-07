إجازة نص السنة 2024 وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نص السنة 2024 في الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها في أغسطس الماضي والتي حددت فيها التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2023-2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة نص السنة 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني.

متى تبدأ إجازة نصف العام 2024؟

تبدأ إجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تبدأ إجازة نص السنة 2024 والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي إجازة نص السنة 2024 يوم الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وفي حالة تعارض موعد إجازة نص السنة 2024، مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، وتبد أامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وامتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

ويستمر العام الدراسي الجاري والذي بدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حتى يوم السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤، وتبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.