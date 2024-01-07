الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الجاري 2023/2024، والتي من المقرر انطلاقها في 13 يناير الجاري.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس وجداول امتحانات نصف العام لأبنائنا في الخارج، بكل دول العالم والتي ستبدأ يوم السبت من 13 إلى 17 يناير.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة "الطلبة المصريين في الخارج" 83162 طالبًا وطالبة لكل الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.

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وكانت قد أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج" أبناءنا في الخارج للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأوضحت أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولارًا أمريكيًا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وهي كالآتي:

1- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها بعد تسجيلها على موقع الوزارة بداية من 14 يناير الجاري.

2- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 

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 4- صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدونا عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار. 

5- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره مائتا جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

6- توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

7 - تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

8- يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

9- تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

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