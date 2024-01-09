الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. وأول أيام الترم الثاني

إجازة نصف العام الدراسي
إجازة نصف العام الدراسي

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع الماضي لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والمعتمد رسميا.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما تبدأ من آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية سيتم التوحيد بينهم لعدم تشتيت الأسرة المصرية والاستمتاع بالإجازة بشكل طبيعي.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول 2024

وأصدر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة بيانا توضح فيه جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2023 والذي جاء كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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 موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والمعاهد الأزهرية بجميع المراحل التعليمية وطلاب الجامعات المصرية وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام.

فيما يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب في المواد الدراسية من خلال المدارس المقيدين فيها أو موقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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