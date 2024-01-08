مسنة بالمنوفية تؤدى امتحان محو الأمية.. الحاجة عائشة: "يوم نجاحى هيبقى عيد"

أدت الحاجة عائشة فاضل السيد، صاحبة الـ84 عامًا والمقيمة في قرية مونسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، امتحان محو الأمية، تمهيدًا لحصولها على الشهادة.

حضر امتحان الحاجة عائشة كل من سحر سويلم، مدير عام ورئيس فرع شبين الكوم لهيئة تعليم الكبار، والدكتورة سوزي، مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي ومنسق مبادرة لا أمية مع تكافل وكرامة، وبعض أفراد أسرة السيدة، حيث تم الاستكتاب، وفي انتظار تسلم الشهادة.

وعلى جانب اللقاء، استقبل محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن بالمنوفية، الحاجة عائشة فاضل السيد، لتهنئتها بما وصلت إليه من إنجاز وامتحانها اختبار محو الأمية وانتظار الشهادة التي حلمت بها، ونقل لها خالص تحيات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت “عائشة” أنها تزوجت من أرمل وكان شيخ البلد، وقريب والدها وهي في سن الـ16 ودخلت على بناته الاثنتين واعتبرتهم اخوتها الصغار، وراعتهم وأنجبت بنتين أخريين ثم 6 أولاد ربتهم جميعًا على القرآن والصلاح، كما رباها والدها، وعملت على ماكينة خياطة لمساعدة زوجها في تربية هذا العدد الكبير من الأولاد، وكانت تسهر الليل للعمل حتى الفجر وتصلي وتجلس تدعو لهم.



وتابعت: "ربيت ولادي وعلمتهم أنا وزوجي، واشترينا لهم شقق في القاهرة والسادات، وكبروا وخلفوا وبقى عندي 46 حفيدًا، وفي يوم حضرت صدفة مدرسة جارتها تعمل في محو الأمية وجلست معها ووجدت لديها قابلية كبيرة للتعلم رغم كبر سنها، وذلك لحفظها القرآن على يد والدها في الصغر، وبدأت في تعليمها القراءة والكتابة استعدادًا للحصول على شهادة محو الأمية.

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