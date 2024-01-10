موعد إجازة نصف العام 2024 وتاريخ بداية الفصل الدراسي الثاني

مع بداية امتحانات الترم الأول يحرص طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور على معرفة موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني عبر جوجل، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن ميعاد بداية إجازة نصف العام 2024 لطلبة صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاثة، بالتزامن مع بدء امتحانات الترم الأول.

موعد إجازة نصف العام 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة نصف العام 2024 ومدتها وبداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير.

مدة إجازة نصف العام 2024

ووفق الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، ستستمر إجازة نصف العام 2024 لطلبة صفوف النقل والشهادة الإعدادية وتكون لمدة أسبوعين متواصلين، وستنتهي إجازة نصف العام 2024 للطلبة في يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن الدراسة ستكون في الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الحالي 2023-2024، وسيبدأ من يوم السبت الموافق 10 من فبراير، وستستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلبة الجامعات إلى يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024.

خريطة العام الدراسي 2023 - 2024