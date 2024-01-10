الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

موعد إجازة نصف العام 2024 وتاريخ بداية الفصل الدراسي الثاني

إجازة نصف العام
إجازة نصف العام

مع بداية امتحانات الترم الأول يحرص طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور على معرفة موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني عبر جوجل، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن ميعاد بداية إجازة نصف العام 2024 لطلبة صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاثة، بالتزامن مع بدء امتحانات الترم الأول.

موعد إجازة نصف العام 2024 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة نصف العام 2024 ومدتها وبداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير.

مدة إجازة نصف العام 2024

ووفق الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، ستستمر إجازة نصف العام 2024 لطلبة صفوف النقل والشهادة الإعدادية وتكون لمدة أسبوعين متواصلين، وستنتهي إجازة نصف العام 2024 للطلبة في يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن الدراسة ستكون في الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الحالي 2023-2024، وسيبدأ من يوم السبت الموافق 10 من فبراير، وستستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلبة الجامعات إلى يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024.

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

خريطة العام الدراسي 2023 - 2024

  • يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول.
  • يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • تبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024.
  • وتستمر إجازة نصف العام 2024 لمدة أسبوعين.
  • وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
  • وستستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
  • ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت 10 فبراير 2024.
  • وينتهي الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
  • يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
  • يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
  • يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.
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