تعليمات ومهام الملاحظين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 (انفوجراف)

وجهت مديريات التربية والتعليم عدة تعليمات لمهام الملاحظين داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

مهام وتعليمات الملاحظين

وتعرض "الدستور" مهام وتعليمات الملاحظين داخ اللجان الامتحانيه، من خلال انفوجراف فيما يلي:

- التأكد من رقم جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه

- التأكد من رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان

- مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة والتأكد منها





- التأكد من صحة كتابة الطلاب الجميع بياناتهم وأنها في المكان المخصص لها.

- التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها.

- عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبعد توفير البديل

- عدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش

-منع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة.

- لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها.

- لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها وعند الضرورة يخطر رئيس اللجنة لعمل اللازم.

- حصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب.





- جمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب.

- على الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم.

- عدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان وتوفير الجو المناسب للطلاب

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها.

- لا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ فور الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، خلال الأسبوع المقبل، في جميع المحافظات وفقًا للجداول.