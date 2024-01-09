موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024.. وجدول الامتحانات بالقاهرة

يبحث عن موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024 مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في محافظات الجمهورية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة والمعتمدة رسميا.

موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي 2024 عقب الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب الشهادة الاعدادية 2024 في استمارة الامتحانات حيث تكون أرقام الجلوس متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد منحت طلاب 3 إعدادي بجميع محافظات الجمهورية مدة شهر لتسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات وتصحيح أي أخطأ في البيانات الشخصية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة



أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والذي تنظم الامتحانات في الفصل الدراسي الأول والذي جاءت كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية



أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والذي تنظم الامتحانات في الفصل الدراسي الأول والذي جاءت كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم ومادة التربية الدينية يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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