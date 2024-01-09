الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024.. وجدول الامتحانات بالقاهرة

أرقام جلوس الصف الثالث
أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي

يبحث عن موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024 مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في محافظات الجمهورية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة والمعتمدة رسميا.

موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن موعد تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي 2024 عقب الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب الشهادة الاعدادية 2024 في استمارة الامتحانات حيث تكون أرقام الجلوس متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد منحت طلاب 3 إعدادي بجميع محافظات الجمهورية مدة شهر لتسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات وتصحيح أي أخطأ في البيانات الشخصية.

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رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآثار والفنون الجميلة

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"وكيل تعليم بنى سويف" يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات صفوف النقل

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة


أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والذي تنظم الامتحانات في الفصل الدراسي الأول والذي جاءت كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الفنية يوم الأحد الموافق  21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم  يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات الأسئلة وتوزيع الدرجات

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"التعليم" تعلن مواصفات وتوزيع درجات مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 (مستند)

 


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية


أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والذي تنظم الامتحانات في الفصل الدراسي الأول والذي جاءت كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم ومادة التربية الدينية يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأحد الموافق  21 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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موعد امتحانات طلاب 3 اعدادي بمحافظة كفرالشيخ 2024

أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي 2024 أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الإعدادي 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول مديريات التربية والتعليم

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