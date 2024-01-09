"التعليم" تعلن مواصفات وتوزيع درجات مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 (مستند)

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023-2024، موضحًا أن أسئلة الامتحان ستكون بنظام البابل شيت، وتتضمن 85% من الامتحان أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية وفقًا لطبيعة كل مادة.

توزيع الدرجات

ننشر توزيع الدرجات لكل مادة دراسية بامتحانات الثانوية العامة 2024، كالآتي:

امتحان مادة اللغة العربية:

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية ومدة الامتحان 3 ساعات، على أن يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)

الدرجة الكلية من 50 درجة موزعة على 42 درجة للاختبار من متعدد، فيما يشمل الامتحان سؤالين مقاليين من 4 درجات، إضافة إلى سؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية):

الدرجة الكلية 40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، و6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2024.. الشعبة الأديية

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة:

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، أما الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال

امتحانات شعبة علمي علوم في الثانوية العامة 2024:

مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة:

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة تشمل 40 سؤالًا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

امتحانات شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2024:

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا):

الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، على أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.

جدير بالذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى فتعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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