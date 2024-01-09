الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

تعليمات هامة للملاحظين بلجان الشهادة الإعدادية

الإعدادية
الإعدادية

تستعد المديريات التعليمية، لعقد لجان اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الاعدادية، فور الانتهاء من اختبارات صفوف النقل الإبتدائي والإعدادي.

ووجهت المديريات بعدة تعليمات للملاحظين بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، وهي ضرورة  التأكد من جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه ورقم جلوسه، ومن رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان قبل توزيعها وتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب.

وتضمنت التعليمات كذلك مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة والتأكد من مطابقتها، والتأكد من صحة كتابة الطلاب جميع بياناتهم وأنها في المكان المخصص لها، مع التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها.

 وشددت المديريات، على عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبعد توفير البديل والتوقيع بدفتر تبديل الملاحظة.

تعليمات هامة من المديريات للطلاب قبل الامتحانات على التابلت المدرسي

وطالبت بعدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش ومنع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة، على أن لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها، كما لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها وعند الضرورة يخطر رئيس اللجنة لعمل اللازم.

كما طالبت بحصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب، وجمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب.

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تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

وشددت على الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم، وعدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان ، وتوفير الجو المناسب للطلاب للحل في هدوء وطمأنينة، مع لالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها، ولا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة تطار تطابق نص القانون أو القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات وحينئذ عليه القيام باتباع الإجراءات ات القانونية المتبعة.

المديريات التعليمية الشهادة الاعدادية لملاحظين محاولة الغش اصطحاب كتب الأوراق الداخلية امتحانات الشهادة الإعدادية

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