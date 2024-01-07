الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليمات هامة من المديريات للطلاب قبل الامتحانات على التابلت المدرسي

طلاب
طلاب

تستعد المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتبدأ الأسبوع المقبل.

وعممت المديريات التعليمية على المدارس بعض التعليمات الخاصة بعقد الامتحان على التابلت كان أبرزها:

  • يجب على جميع الطلاب إجراء تحديث لجهاز التابلت قبل يوم الامتحان حتى يتمكنوا من تنزيل المنصة الجديدة الخاصة بالامتحان وهي Swift Assess، وتكون v 1  8 19.
  • دون المنصة لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان التجريبي.
  • يجب على كل طالب شحن التابلت قبل يوم الاختبار التجريبي
  • ونبهت المديريات التعليمية أنه حساب الامتحان التجريبي ليس بدرجات، ولكن ضروري لربط التابلت بمنصة الامتحان والوزارة، للكشف عن أي مشكلة أي جهاز استعدادا لامتحان نهاية العام بنهاية الفصل الدراسي الثاني ولن يتمكن الطالب من الدخول الامتحان، إلا من منصة المدرسة، وعلى شبكتها لأنه يتم تسليم الطالب باسورد الطالب للامتحان داخل المدرسة ونبهت على عدم الغياب أو التخلف أثناء أيام التدريب حرصا على مصلحة الطالب.

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أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).

أجهزة التابلت المدرسي أجهزة التابلت الامتحانات إجتياز الامتحانات دون دراسة إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني

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