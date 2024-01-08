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مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عبر محركات البحث جوجل، مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تعد هذه الامتحانات بوابة العبور إلى المرحلة الثانوية سواء عامة او فنية، ولذلك يحرص الطلاب على الاستعداد لها جيدًا للحصول على درجات عالية.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 

يبدأ يوم ١٧ يناير وينتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

ويحتوى جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مواد اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 القاهرة

ونوضح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024، في السطور التالية:

مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير.

مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلي، يوم الخميس الموافق 18 يناير.

امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية، يوم الاحد الموافق 21 يناير.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الاثنين الموافق 22 يناير.

امتحان مادة الجبر والإحصاء، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير.

امتحان مادة العلوم، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 الجيزة
 

مادة اللغة العربية، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير.

مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي، يوم الخميس الموافق 18 يناير.

مادة الهندسة، يوم الاحد الموافق 21 يناير.

مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية، يوم الاثنين الموافق 22 يناير.

مادة العلوم، ومادة التربية الفنية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير.

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