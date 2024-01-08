وضعت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 وفق الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي لموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل ومنها الصف الاول الثانوية،وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة والجيزة والدقهلية.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول 2024 الجيزة

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 11 يناير وتنتهي يوم 24 يناير، وجاء جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول 2024 الجيزة كالتالي:

يوم الخميس 11 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 14 يناير: مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء 16 يناير: مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

يوم الخميس 18 يناير: مادتي التاريخ والأحياء.

يوم الإثنين 22 يناير: مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

يوم الأربعاء 24 يناير مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

كما وضعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير وينتهي يوم الاثنين الموافق 23 يناير وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة كالتالي:

مادتا اللغة العربية – الكيمياء: يوم الأحد 14 يناير.

مادتا اللغة الأجنبية الثانية – الجغرافيا: يوم الثلاثاء 16 يناير.

مادتا الأحياء – التاريخ: يوم الخميس 18 يناير.

مادة اللغة الأجنبية الأولى – الفيزياء: يوم الأحد 21 يناير.

مادتا الفلسفة والمنطق- الرياضيات: يوم الاثنين 23 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالدقهلية

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 وجاء كالتالي:

مادة اللغة العربية: الثلاثاء 9 يناير

مادة الكيمياء ومادة التاريخ: الخميس11 يناير

مادة الفلسفة ومادة الفيزياء: الأحد 14 يناير

مادة الجغرافيا: الثلاثاء 16 يناير

مادة الرياضيات: الخميس 18 يناير

مادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية: الاثنين 22 يناير

مادة اللغة الأجنبية الأولى: الأربعاء 24 يناير