الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ الخميس.. المدارس الثانوي تعلن جاهزيتها لعقد اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونيا

المدارس
المدارس

تستعد المدارس الثانوي، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بداية من الخميس المقبل الموافق 11 يناير وحتى 24 من نفس الشهر.

ووزعت المدارس، أجهزة التابلت المدرسي على الطلاب، لعقد الاختبارات الإلكترونية وفقا للبينة التحتية بكل مدرسة.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا عبر أجهزة التابلت المدرسي.

وأكدت المدارس الثانوي، جاهزيتها من خلال البنية التحتية والتكنولوجية لعقد اختبارات الطلاب وأيضا منصة الامتحان الإلكترونى.

 

تعليمات للطلاب أثناء أداء الامتحانات

وكانت  المدارس أعلنت عددا من التعليمات للطلاب أثناء أداء الامتحانات:

 

ـ ضرورة تواجد الطلاب في المدارس الساعة الثامنة ونصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحا.

 

"التعليم" تحدد دور المرافق لطالب الثانوية العامة المصاب فى الامتحانات

ـ عدم إحضار "الهاتف المحمول" الموبايل مفتوحا أو مغلقا أو الساعة الخاصة به إلى المدرسة.

 

ـ عدم اصطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان.

 

ـ عدم التأخير عن مواعيد بداية الامتحان أكثر من 15 دقيقة، ويمنع المخالف من دخول الامتحانات

 

ـ ضرورة تدون بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان.

 

ـ الالتزام بالزى الرسمى المدرسى ولن يسمح بدخول أى طالبة أو طالب مخالف للزى المدرسى.

 

ـ الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان وعدم التسبب فى أى مخالفات تعطل سير الامتحان.

 

ـ عدم الغش أو محاولة الغش وفي حالة حدوث ذلك سيتم عمل محضر لإثبات حالة الغش وسيتم التعامل معه بشكل قانوني لتوقيع العقوبة على الطالب.

 

ـ ضرورة التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة والآلات الحاسبة الخاصة بالطالبة ولن يسمح بتبادلها بين الطلاب.

 

ـ عدم التغيب عن الامتحانات إلا بتقرير طبي معتمد ومثبت بوثيقة تثبت ذلك.

 

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ـ ضرورة التأكد من شحن بطارية جهاز التابلت بنسبة 100% حتى لا يفصل أثناء أداء الامتحان الإلكترونى.

 

ـ عدم خروج الطالب من منصة الامتحان الإلكترونى قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة.

 

ـ عدم خروج الطالب من شاشة أو منصة الامتحان للانتقال إلى تطبيق أخر على التابلت لأن الخروج من منصة الامتحان قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة سوف يعرض الطالب لمشكلة عدم العودة للامتحان مرة أخرى.

 

ـ عدم الخروج من قاعة الامتحان إلا عند انتهاء الوقت المحدد للامتحان وبأذن من رئيس لجنة الامتحانات.

 

ـ عند الخروج من اللجنة تتم مغادرة المدرسة فورا وعدم التواجد في طرقات ومداخل المدرسة.

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