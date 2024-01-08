الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. مدارس القاهرة تستكمل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

جريدة الدستور

تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية، اختبارات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، غدا الثلاثاء، بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد.

وجاء جدول اختبارا صفوف النقل بمحافظة القاهرة كالتالي: 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان الرياضيات، امتحان المهارات المهنية.

 

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

 

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان التربية الدينية.

 

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

 

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

 

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

 

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية.

 

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

 

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الرياضيات.

 

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

 

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

 

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024:: امتحان اللغة الرياضيات.

 

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

 

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

 

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية.

 

جدير بالذكر، ان اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بدأت الأسبوع الماضي فى جميع مدارس محافظة القاهرة، وفقا للجدول الذي اعده محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

المدارس الابتدائية صفوف النقل للعام الدراسي الحالي اختبارات نصف العام الدراسي عيد الميلاد المجيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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