"التعليم" تكشف إجراءات تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المنازل المستجدون (المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى) يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

أما بالنسبة لطلاب المنازل الراسبين من العام الماضي أو الأعوام السابقة، يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أوراق التقدم للامتحان هذا العام، حيث من المقرر أن يرفق طالب المنازل باستمارة تقدمه ما يلي:

١- ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

٢- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف

الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى (أو ما يعادله موضحًا بها اللغة الثانية

٣- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوى.

٤- شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

٥- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٦- عدد ۳ صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفهـا طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

٧- استيفاء البيانات والإقرارات الموجـودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليميـة صـحة البيانات المدونة.

٨_ يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية (شئون الطلبة والامتحانات) مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقا لما ورد بهذه التعليمات.

٩_ يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه.

١٠_ يتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيًا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.