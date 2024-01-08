الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف إجراءات تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المنازل المستجدون (المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى) يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

أما بالنسبة لطلاب المنازل الراسبين من العام الماضي أو الأعوام السابقة، يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

"التعليم" تحدد دور المرافق لطالب الثانوية العامة المصاب فى الامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم، أوراق التقدم للامتحان هذا العام، حيث من المقرر أن يرفق طالب المنازل باستمارة تقدمه ما يلي:

١- ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

٢- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف

الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى (أو ما يعادله  موضحًا بها اللغة الثانية

٣- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوى.

٤- شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

٥- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٦- عدد ۳ صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفهـا طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

٧- استيفاء البيانات والإقرارات الموجـودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليميـة صـحة البيانات المدونة.

٨_ يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية (شئون الطلبة والامتحانات) مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقا لما ورد بهذه التعليمات.

٩_ يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ  10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه.

txt

مع الامتحانات.. أستاذ علم اجتماع: المقارنات بين الطلاب وبعضهم البعض يحبطهم نفسيا

١٠_ يتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيًا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

طلاب المنازل طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم و طلاب المنازل الراسبون الصف الثالث الثانوي

مواد متعلقة

غدًا.. مدارس القاهرة تستكمل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

كل شىء عن ماراثون «الثانوية العامة 2024»: تسليم الاستمارات الإلكترونية 11 فبراير.. والامتحانات 22 يونيو

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

"التعليم" تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

"حجازى" و"عاشور" يقدمان التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

المدارس الثانوى تطالب الطلاب بسرعة الانتهاء من تحديث بيانات الصفين الأول والثانى

مراجعات مجانية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس إدارة المرج التعليمية

المدارس تستكمل اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسى الأول.. الثلاثاء

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين