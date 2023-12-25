الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مع الامتحانات.. أستاذ علم اجتماع: المقارنات بين الطلاب وبعضهم البعض يحبطهم نفسيا

الطلاب
الطلاب

قالت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قلق الطلاب قبل الامتحانات أمر طبيعي ومنطقي للغاية، إذ إنهم يكونوا مقبلين على اختبار له نتيجة، وبالتالي هم مسئولون أمام والديهم، مؤكدة ضرورة عدم زيادة القلق عن الحد الطبيعي الذي يحفز على العمل والاجتهاد.

وأضافت "أمل" في مداخلة هاتفية "القناة الأولى" اليوم الاثنين، أنه في حالة شعور الطالب بالقلق، يجب على الأهالي عدم المقارنة بينهم وبين أبناء أقاربهم والجيران وهكذا، موضحة أن الذكاء أنواع ودرجات، فمن الممكن أن يكون طالب ذكي للغاية ومتفوق في الدراسة بينما أخوه لديه ذكاء اجتماعي عالي، فكل منهما يتميزان في مجالات مناسبة لهما.

 80% من الطلاب متوسطين بالتحصيل الدراسي

وتابعت  أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه ليس من الطبيعي أن يكون كل الأبناء متفوقين بالمذاكرة والتحصيل الدراسي، فلكل طالب قدراته الذهنية، ووفقا لآخر إحصائية هناك 80% من الطلاب متوسطين بالتحصيل الدراسي، 20% من الطلاب إما متفوقين أو ضعاف المستوى، مشيرة إلى أن المقارنات بين الطلاب وبعضها يحبطهم نفسيا حتى لو كانوا مستعدين للامتحان.

الأبناء الطلاب للامتحان قلق الطلاب

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